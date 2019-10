© Copyright : DR

Le nouveau marché de gros au poisson d’Inezgane a été inauguré, mardi, en présence notamment du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Aménagé sur une superficie de 2,5 hectares, dont 5.034 M2 couverts, pour un investissement total de 57 millions de dirhams, cet espace permettra de traiter jusqu'à 150 tonnes de poissons par jour, tout en répondant aux meilleures normes internationales en la matière. Cette nouvelle structure permettra d’assurer un approvisionnement régulier en poissons au profit de la population locale et régionale, tout en respectant les normes les plus strictes en matière d’hygiène et de salubrité.

De même, le marché est équipé d’un espace de vente à température contrôlée, d’une chambre froide et d'un dispositif de vidéosurveillance relié en permanence au système de supervision central.

Selon un communiqué du ministère, "la mise en place de ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie Halieutis pour la valorisation de la ressource halieutique ainsi que la promotion de la consommation nationale des produits de la pêche à travers la modernisation et la mise à niveau des circuits de distribution du poisson".

Cette nouvelle infrastructure de commercialisation constitue un nouveau maillon du projet de développement, à l’échelle nationale, d’un réseau de 10 marchés de gros au poisson, tel que prévu par la stratégie Halieutis et vient renforcer les sites de deuxième vente gérés par l’ONP, au niveau des villes de Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, Béni-Mellal, Meknès, Taza et récemment Tanger, dans l’attente de l’ouverture prochaine du marché de gros au poisson de Tétouan.

A rappeler que la région Souss-Massa connaît des volumes de débarquements de poissons au niveau des ports (Agadir, Tan-Tan et Sidi Ifni), allant jusqu'à 171.000 T/an pour une valeur de 1,1 milliard de dirhams. En 2018, l’activité des marchés de gros au poisson a permis de commercialiser près de 151.000 tonnes de produits de la pêche, pour une valeur de plus de 610 millions de dirhams.