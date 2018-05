© Copyright : adil gadrouz

L'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes (ONIGP) du Maroc est un regroupement encadrant et organisant la profession de quelque 1.200 ingénieurs répartis sur les douze régions du pays.

Dans une interview accordée à le360, le président de l'ONIGP, Khalid Yousfi, explique que l'ingénieur géomètre topographe a pour mission de réaliser «le travail préparatoire aux projets d'aménagement et de construction via des relevés de terrain, l'élaboration et l'interprétation de données géographiques».

Pour promouvoir et consolider l'action des ingénieurs topographes, deux décrets sont en cours d'examen par le gouvernement, leur adoption devant se faire prochainement.

L'ONIGP est un partenaire de la justice -en raison de son expertise dans le foncier et l'immobilier- et de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la topographie (ANFCC). Il est à noter que l'ANFCC a récemment dématérialisé les services destinés aux ingénieurs géomètres topographes.

«Désormais, les ingénieurs topographes travaillent depuis leur poste informatique avec la conservation foncière, sans aucun contact ou déplacement au siège des conservations foncières», s'est félicité Khalid Yousfi. Ce dernier a par ailleurs annoncé que le Maroc organiserait, en novembre 2018, le Congrès de la Fédération des géomètres francophones.