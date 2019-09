Hassan Boulaknadal, directeur de l'Office des changes

L’Office dirigée par Hassan Boulaknadal vient de diffuser une nouvelle capsule vidéo dédiée aux jeunes poursuivant leurs études supérieures à l’étranger. Les détails.

L’Office des changes vient de publier une nouvelle circulaire portant sur le relèvement du plafond de la dotation des frais de séjour au titre des voyages pour études à l’étranger de 10.000 à 12.000 dirhams.

Par ailleurs, dans la continuité de ses actions de communication digitale auprès du grand public, l’Office des changes vient de lancer une nouvelle capsule vidéo dédiée à la vulgarisation des facilités et avantages de change accordés au titre des études supérieures à l’étranger.

Cette vidéo, animée en darija, a pour objectif d’expliquer aux étudiants les conditions et modalités de règlement des frais liés à leurs études à l’étranger (frais de scolarité, de loyers, de séjour…), les montants limites des transferts ainsi que les procédures à suivre pour pouvoir bénéficier de ces facilités. Celles-ci couvrent toute la période de leur séjour à l’étranger allant de la préinscription au stage.

Il s’agit de la troisième vidéo en motion design que propose l’Office des changes, après celles destinées à vulgariser les avantages en matière de change accordés aux MRE et les facilités qu’offre la réglementation des changes en faveur des personnes se rendant aux lieux saints de l’Islam.