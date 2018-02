© Copyright : Adil Gadrouz

Le désenclavement terrestre et aérien de la région de Drâa-Tafilalet a été au centre des débats lors de la rencontre tenue à Errachidia, mardi 6 février, entre la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM), les représentants du gouvernement et les opérateurs locaux.

Intervenant à cette occasion, la présidente de la CGEM, Miriem Bensalah-Chaqroun a souligné que le désenclavement terrestre et aérien de la région était "une priorité absolue" en vue d’améliorer la compétitivité de l’économie locale et booster l’investissement.

La situation d’enclavement dont pâtit Drâa-Tafilalet est un sérieux problème et ce constat doit inciter toutes les parties concernées à déployer davantage d’efforts pour une solution à même d’améliorer le climat des affaires dans cette zone, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid a reconnu que la région de Drâa-Tafilalet était le territoire le moins avantagé en matière de desserte aérienne, mais aussi économiquement parlant, d’où le besoin de se faire entendre auprès des différentes autorités pour obtenir sa part de développement. Les investissements réalisés dans différents secteurs à Drâa-Tafilalet sont importants et conséquents, mais ils ne sont pas à la hauteur des défis que doit relever la région, a ajouté le ministre.

Le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a quant à lui présenté des indicateurs sur le réseau routier dans la région, les actions entreprises dernièrement pour renforcer l’infrastructure routière et les projets prévus pour le désenclavement du territoire, à savoir la construction du tunnel de Tichka et la réalisation d’une voie express à partir de Meknès.