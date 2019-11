© Copyright : le360

Le lancement du programme Dun Trade, première initiative privée de mutualisation des comportements de paiement, intervient quelques jours après la publication des délais de paiement des établissements et entreprises publiques.

Lancé à l’initiative du spécialiste de la data economy, Inforisk, la solution Dun Trade Maroc vise à apporter une réponse concrète et opérationnelle. «Ce programme permet de collecter une information cruciale et à jour sur les retards de paiement et sur le comportement de paiement des entreprises», explique Khalid Ayouch, PDG du groupe Inforisk lors d’un point de presse organisé ce jeudi 7 novembre à Casablanca. Le programme est aujourd’hui déployé dans 47 pays et compte plus de 15.000 entreprises adhérentes.

La nouvelle solution sera gérée par Inforisk Dun & Bradstreet, une joint venture associant le marocain Inforisk au spécialiste français du renseignement commercial Altares D&B (ce dernier collabore avec l’Observatoire français des délais de paiement).



Pour marquer le lancement officiel de ce nouveau programme, les deux partenaires organisent une conférence, jeudi 14 novembre à Casablanca, sous le thème: «La gestion du risque de contreparties à l’international et des retards de paiement». Plus de 250 directeurs financiers, crédit managers, directeurs généraux et chefs d’entreprises prendront part à cet événement. De nombreux intervenants internationaux, ainsi que des représentants de multinationales maghrébines et africaines, viendront partager leurs expériences en matière de gestion du risque.

L’objectif de cette conférence est de sensibiliser les décideurs à l’importance de la data dans leurs processus de décisions et de Risk Management, en particulier, lorsqu’elle permet de répondre aux questions suivantes:



- Ma contrepartie est-elle solvable? Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises s’en rendent compte, il ne suffit pas de trouver des clients mais des clients solvables, c’est-à-dire capables de payer en temps et en heure.

- Qui est ma contrepartie? Cette question est particulièrement importante surtout dans le cadre de transactions à l’international. Apparait ici un risque majeur de conformité pour l’entreprise exportatrice ou importatrice marocaine, surtout si son partenaire étranger fait l’objet de sanctions internationales.

- Quand ma contrepartie va me payer? Le moindre retard de paiement par rapport à un délai contractuel négocié a un impact direct sur la trésorerie de l’entreprise et peut la mettre rapidement dans une situation financière difficile.