Laâyoune et sa région se développent à grands pas à travers la réalisation d'une série de projets socio-économiques, tels que le port de pêche et Phosboucraa, dont les activités génèrent de nombreux emplois. Découvrez-les, à l’occasion des célébrations du 43e anniversaire de la Marche verte.

Le port de pêche de Laâyoune, devenu l'un des plus importants du Maroc, offre aujourd’hui des centaines d'emplois à la population locale, et notamment à des marins qui contribuent au développement de ce secteur.

Des dizaines de bateaux de pêche, en particulier des sardiniers, livrent chaque semaine une quantité de poisson destinée à plusieurs régions du Maroc.

Les marins-pêcheurs et les camionneurs se déclarent satisfaits de l'emploi que leur procure ce secteur mais espèrent voir une amélioration de leurs conditions de travail, et souhaiteraient bénéficier d'une couverture sociale et d'une assurance-maladie.

L'Office chérifien des phosphate (OCP), en particulier son unité Phosboucraa, offre pour sa part quelques 10.000 emplois directs et indirects.

Phosboucraa développe actuellement sa nouvelle unité d'extraction locale.

Par ailleurs, la fondation Phosboucraa gère plusieurs projets socio-économiques dans les domaines de la recherche agricole locale (camelin, céréales, eau, etc.), de l'industrie et de la formation.

Le plan régional de développement (PRD) prévoit des investissements de l’ordre de 49 milliards de dirhams entre 2017 et 2021. Et le conseil régional de Laâyoune chapeaute l'exécution d'une partie de ces projets.