Lancé en 2016 sur instructions royales, le projet de réhabilitation et de dépollution de la baie de Cocody à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avance à grands pas. L’équipe de le360 était sur place. Le point.

Selon Saïd Zarrou, directeur général de la société d'Etat Marchica Med, -celle-ci étant le maitre d'ouvrage du projet de Cocody-, deux importantes étapes ont été réalisées, à savoir la dépollution et la stabilisation des sols et des zones longeant la baie, deux défis que la société et ses partenaires ont pu relever.

«Il existe actuellement, a souligné Zarrou, un intérêt pour le foncier réhabilité car il y a des offres pour la construction d'une corniche dotée de diverses infrastructures.»

La Baie de Cocody a survécu grâce à l'expertise du Maroc.

Une nouvelle étape, selon le directeur général de Marchica Med, a été franchie le 11 novembre 2019 avec l'ouverture de la baie au littoral Atlantique, via la plage de Grand-Bassam, une station balnéaire située à 30 km d'Abidjan.

Ce projet qui nécessitera un investissement de 34 millions de dollars sera supervisé en partenariat avec la Société marocaine Marchica Med.