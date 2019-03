Vidéo. COM2019: le digital, source de développement et d’inclusion économique

La digitalisation peut favoriser le développement et l’inclusion économique si certaines conditions sont remplies. Explications avec Marie-Françoise Marie-Nelly, Directrice du département Maghreb et Malte, Moyen-Orient et Afrique du Nord auprès de la Banque Mondiale, en marge de la COM2019.

Par Moussa Diop et Adil Gadrouz