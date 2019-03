Vidéo. Com 2019: Mohamed Benchaâboun explique les enjeux de la présidence marocaine

© Copyright : DR

Le Maroc a été élu à l’unanimité à la présidence de la Conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique de la CEA. Le ministre marocain de l’Economie et des finances, explique ici l'enjeu et le processus de ratification de la ZLECA par le Maroc.

Lire et visualiser la suite sur notre site: le360afrique.com

Par Moussa Diop et Adil Gadrouz