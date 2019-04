De g à d: Le ministre des Finances, Mohamed Benchaâboun et le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri

La réunion constitutive du conseil national de l’inclusion financière a eu lieu, ce lundi 1er avril à Rabat, sous la présidence du ministre de l’économie et des finances, Mohamed Benchaâboun, en présence de wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.

La réunion fait suite à la présentation faite par le ministre des Finances, Mohamed Benchaaboun, du projet de ladite stratégie au conseil du gouvernement, le 31 janvier dernier.

Développée à l’initiative conjointe du ministère des Finances et de Bank Al-Maghrib, cette stratégie cherche à définir une vision commune et des orientations nationales en vue de réduire les disparités qui persistent en termes d’accès et de pénétration des services financiers. L’objectif étant de faire de l’inclusion financière un réel vecteur du développement socio-économque.

Les principaux leviers de la stratégie retenus par ledit conseil portent sur:

- L’accélération du développement de modèles alternatifs adaptés aux spécificités de la population exclue, notamment les femmes, les jeunes, les ruraux et la très petite entreprise.



- Le renforcement du rôle du modèle classique dans la promotion de l’inclusion financière.

- Le renforcement des outils permettant de mieux appréhender le risque des populations exclues.

- La création des conditions d’un plus grand usage des produits financiers.

Lors de cette réunion, le Conseil national a validé l’organisation d’une journée de présentation et de sensibilisation au profit de l’ensemble des parties prenantes des secteurs public et privé et des partenaires internationaux.