© Copyright : le360

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) a organisé mardi 15 octobre dernier, au siège du Conseil de la Région Casablanca-Settat, en partenariat avec le cluster belge TWEED, un séminaire sur les performances énergétiques dans les différentes branches de l’industrie. Compte-rendu.

Incontestablement, l'un des objectifs que s'est assignée l'AMEE à sa création, soit sensibiliser sur la politique d’efficacité énergétique dans l’industrie, et sur la mise en application du nouveau décret relatif à l’audit énergétique, a été atteint, mardi 15 octobre, au cours de ce séminaire.

Tout au long de la journée, en effet, les performances énergétiques qui pourraient être mises en place dans les différentes branches de l'activité industrielle ont été abordées sous différents angles, de différents points de vue, par les intervenants invités à ce séminaire, organisé dans la salle de conférences du Conseil de la Région de Casablanca-Settat, dans le quartier des Habous de la métropole économique.

Co-organisé en partenariat avec le cluster TWEED, dédié au domaine de l'énergie en Wallonie, Région francophone de Belgique, ainsi qu'avec le soutien de la Région Casablanca-Settat et de Wallonie-Bruxelles International (WBI -l'administration publique chargée des relations internationales de cette Région), ce séminaire a vu la participation de hauts responsables, tant Belges que Marocains, ainsi que de nombreux industriels.

Devant Le360, le directeur général de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique, Saïd Mouline, a expliqué que "comme chaque année, des actions sont menées dans le transfert de savoir-faire technologiques entre les différents partenaires, tout particulièrement dans l’efficacité énergétique. Dans ce marché, tout le monde est gagnant. Quand on "fait" de l’efficacité énergétique, on réduit sa facture énergétique et l’on devient donc plus compétitif".

"Aujourd’hui, [ce séminaire] est orienté en direction des industriels, afin de leur montrer que les audits, les actions d’efficacité énergétique, les financements disponibles, permettent aujourd’hui de réduire sa facture énergétique, d'être plus compétitif et d'avoir un impact environnemental positif", a également affirmé Saïd Mouline.

"Cette rencontre montre les savoir-faire marocain et belge. C’est une réelle révolution aujourd’hui, il y a de très grands projets dans les énergies renouvelables. Des milliers de petits projets font également baisser la facture énergétique. Nous avons ainsi un certain nombre de toits [qui fonctionnent] à l'énergie solaire à Casablanca, installés ces dernières années. Cela démontre que les industriels sont bien informés. Il [nous] faut [donc] continuer cette sensibilisation", a, par ailleurs, expliqué Saïd Mouline.

La généralisation de l'accès à l’énergie électrique à l'ensemble du continent africain, constitue, par ailleurs, un véritable défi. A ce sujet, Saïd Mouline souligne que "lorsqu'on parle du Maroc, on parle aussi de l’Afrique, et d'une vision élargie à l'ensemble du continent. 600 millions de citoyens africains se trouvent aujourd'hui sans électricité. Il faut donc leur amener cette énergie, mais aussi la leur faire consommer correctement, c’est-à-dire ne pas la gaspiller, afin que de nouveaux modèles économiques puissent tenir la route".

De son côté, le directeur général du Cluster Technologie Wallonne Énergie -Environnement et Développement durable -TWEED, Cédric Brüll, a indiqué que ce séminaire était l'occasion d'"expliquer comment les industriels peuv[pouvaient] avoir des audits pour pouvoir procéder à une meilleure efficacité énergétique dans leur activité, mais aussi d'échanger des informations, de bonnes pratiques, des projets qui ont fonctionné aussi bien en Belgique qu’au Maroc, et donc de faire en sorte que les acteurs travaillent ensemble sur cet objectif d’efficacité énergétique dans l’industrie".

Pour Cédric Brüll, "il y a beaucoup de liens existants entre le Maroc et la Belgique. Nous avons des objectifs communs, afin d’atteindre l’efficacité énergétique" et d’ajouter qu’"il y a beaucoup d’échanges de technologies qui peuvent se faire".

Au Maroc, les différentes branches de l'activité industrielle totalisent, à elles seules, 21% de la facture énergétique nationale.

Les efforts à consentir dans ce domaine sont donc primordiaux, pour que le Maroc puisse atteindre ses objectifs en termes d'efficacité énergétique.

Ainsi, et conformément à ses objectifs, l'AMEE poursuivra sa mission, via la tenue d'ateliers de sensibilisation en matière d’efficacité énergétique, dans les secteurs-clés de l’économie nationale: industrie, transports, BTP, éclairage public et bien entendu agriculture.