Dans la province de Berrechid, des agriculteurs et des militants associatifs dénoncent la culture de la carotte. Nous les avons rencontrés en marge du 2e Salon professionnel des céréales et légumineuses. Les détails.

La culture de la carotte est plus que jamais contestée dans certaines régions du royaume. Pour la province de Berrechid, les raisons qui poussent les agriculteurs locaux à limiter considérablement la production de ce légume sont multiples dont, notamment, la consommation excessive de l'eau, denrée qui se fait de plus en plus rare.

Abdelmajid El Bahi, agriculteur et président d’une association qui milite pour la protection de l’environnement, a déclaré à Le360 que l’objectif est «de diminuer les cultures qui nécessitent trop d’eau, comme celle de la carotte, et qui puisent directement dans la nappe phréatique».

«Dans cette région, 140 agriculteurs cultivent la carotte. Cette culture doit être abandonnée dans certaines localités et réduite dans d’autres. Il faut la limiter considérablement: de 40 à 50%. Il faut contrôler la consommation d’eau», affirme-t-il. Faisant la comparaison avec d’autres pays, Abdelmajid El Bahi souligne qu’«un pays comme la Hollande a réussi à rationnaliser cette culture, mais pour le Maroc, elle présente toujours d'énormes risques».

«Nos voisins du nord profitent de nos cultures dont celle de la carotte. L’Etat nous subventionne à hauteur de 2,4 milliards de dirhams pour le gaz butane. Idem pour la subvention de l'irrigation au goutte-à-goutte. On ne va pas se mettre à payer pour d’autres pays non plus», s’exclame-t-il.

Abdelmajid El Bahi relève que "la production de la carotte revient à 1 dirham le kilo et est vendue à l’étranger au même prix. On ne gagne rien, mais en plus de cela, on gaspille la subvention du gaz butane et celle de l'irrigation au goutte-à-goutte, sans parler du matériel agricole, des semences et de la main d’œuvre. Cerise sur le gâteau, on épuise notre nappe phréatique».

«La loi 36-15 relative à l’eau doit-être impérativement appliquée. Notre devoir est de préserver notre environnement, notre nappe phréatique, sinon, petits, moyens et grands agriculteurs seront les grands perdants», conclut notre interlocuteur

Pour sa part, Kamal Belharaga, militant associatif de Berrechid, déclare que «l’on doit absolument baisser la culture de la carotte dans notre région pour épargner la nappe phréatique. Avant, lorsqu’on creusait un puits, l’eau jaillissait au bout de 60 mètres. Aujourd’hui, il faut creuser à des profondeurs de 120, voire 200 mètres».

«Il est urgent de réduire la superficie de la culture de la carotte qui était autrefois de quelque 7.000 hectares. Les plus grands perdants de cette culture sur d’immenses surfaces sont le petit et moyen agriculteurs. Nous sommes arrivés à un stade où l’on ne trouve plus d'eau et cela est dû à la culture à outrance de la carotte dans la province de Berrechid et ses alentours», explique-t-il.