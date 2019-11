© Copyright : Le360

La 2e édition du salon national professionnel des céréales et légumineuses se tient à Berrechid du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre. Placé sous le thème: «La production des céréales et des légumineuses et le défi du climat du marché», cet évènement, qui attire de nombreux agriculteurs de la région, est organisé sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Cette grand-messe a pour objectifs de créer une dynamique économique dans la région, de contribuer à l’autosuffisance et à la sécurité alimentaire du pays. Impliqué dans la réalisation des objectifs du Plan Maroc-Vert, ce salon permet également aux agriculteurs d’être au fait des nouvelles technologies ainsi que des nouvelles semences et des pratiques agricoles.

Selon le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, Mohammed Sedki, «ce salon est un espace de grande importance, car il permet aux producteurs et aux investisseurs de se retrouver et d’être au fait des dernières nouveautés dans les technologies de production et de transformation». Surtout que «la région de Berrechid est le 2e producteur de légumineuses au Maroc et de semences de qualité».

Dans le même sillage, le président du salon, Mohammed Benchaib, a déclaré à le360 que cet évènement «a pour but d’accompagner le secteur des légumineuses qui emploie 45% de la population active du pays. En effet, 70% des terres cultivées au Maroc, sont dédiées aux légumineuses».

«Il se trouve que ce secteur souffre du changement climatique. C’est aussi cela le but du salon, orienter l’agriculteur, l’initier aux nouvelles technologies et pratiques afin qu’il fasse une bonne récolte», souligne Mohammed Benchaib.

«Le selectionneur de semences est aussi confronté à la concurrence étrangère dans le domaine des céréales et légumineuses», conclut-il.

Étendu sur une superficie de 15.000 m², le salon accueille plus de 200 stands répartis sur 4 pôles : sociétés agricoles et valorisation, institutionnel, produits du terroir et machinisme en plus d’un espace pour les conférences.

80.000 visiteurs y sont attendus, dont 25.000 professionnels.