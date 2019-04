© Copyright : Le360

La banque centrale populaire (BCP) a lancé hier, jeudi 18 avril, dans son club casablancais du quartier CIL, aux couleurs de #live, pour l'occasion, une offre inédite pour les jeunes. Cette offre a pour particularité de contenir des services bancaires et extra-bancaires. Explications.

Le club de la banque centrale populaire, situé sur le boulevard Casablancais d'Ibn Sina, a été entièrement relooké hier, jeudi 18 avril, à l'occasion du lancement d'une nouvelle offre destinée aux jeunes de 18 à 25 ans, nommée #live.

Aux alentours de 18 heures, ce mythique club de tennis était aussi plein qu'un jours de finale de tournoi. Toutes les générations étaient présentes. L'ambiance était aux rires, à la danse, aux chants.

Au menu de cette soirée, une panoplie de services bancaires et extra-bancaires que lance le groupe Banque Centrale Populaire: #live fait de la jeunesse un centre d'intérêt primordial et entend répondre à leurs besoins à travers une sélection de prestations bancaires exclusives et inédites.

Devant Le360, Hassan Debbagh, directeur général adjoint Banque des particuliers et des professionnels, indique que cette " #live est une nouvelle offre, destinée aux jeunes de 18-25 ans".

D'après les responsables du groupe bancaire, cette offre est un package qui contient la carte #live avec visuel personnalisable, valable au Maroc et à l’international, une expérience digitale à travers l’application «Pocket Bank», la carte internationale « [email protected] » pour les paiements en ligne en devises et en dirhams, la sticker card « [email protected] » pour le paiement sans contact, ainsi que des formules de crédit et d’assurance spécialement étudiées pour les jeunes.

A travers cette offre, la BCP veut «accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets de vie. Des crédits à des taux vraiment ultra-compétitifs pour le financement des études, le financement des premières phases dans la vie professionnels à travers des crédits pour l'installation, mais aussi des assurances» souligne encore Hassan Debbagh.

Alliant apprentissage et divertissement, l’offre #live permet à ces jeunes d’accéder à des stages au sein de la banque centrale populaire ou de la maison de production NRJ Maroc, de bénéficier de remises exclusives auprès d’enseignes partenaires, de participer à des jeux-concours avec, à la clé, des lots totalement originaux amis, ou encore de bénéficier de 50% de réduction sur tous les événements organisés par NRJ au Maroc.

«Nous avons aussi prévu d'accompagner ces jeunes dans leurs écoles à travers des tournées et des concours pour les associer à la co-construction de la banque de demain», ajoute Hassan Debbagh.

La banque centrale populaire a également accordé une attention particulière à l’épanouissement des jeunes en mettant à leur disposition, à travers un partenariat conclu avec la web radio NRJ Maroc, un bouquet de services et d’avantages extra-bancaires qui s'inspirent du mode de vie des jeunes.

De son côté, Jalil Sebti, Directeur général de la Banque de détail, explique, pour Le360, que le produit «#live [comprend] une composante bancaire et extra-bancaire. Dans la composante extra-bancaire, une grande première est née aujourd'hui, il s'agit de la radio BP by NRJ. Elle permettra à cette jeune génération de profiter pleinement d'une grille de programmes faite pour elle. Une grille qui combine des émissions thématiques mais aussi une playlist de variétés marocaines et internationales. De plus, notre communauté de jeunes pourra enrichir cette playlist en y ajoutant des musiques de leurs choix».

C'est donc par le lancement de cette offre dédiée que la BCP place la jeunesse au coeur de ses préoccupations.