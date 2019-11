© Copyright : Le360

L’AMDIE a organisé, en partenariat avec le GIMAS et Abe, la 5ème édition des Aerospace Meetings Casablanca, les 29 et 30 octobre 2019. Plus de 650 participants sont attendus, 250 entreprises dont 100 opérateurs marocains y participent avec, au total, 20 pays représentés.

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a organisé, en partenariat avec le GIMAS et Advanced Business Events (Abe), la 5ème édition des Aerospace Meetings Casablanca, les 29 et 30 octobre 2019.

Cette convention d’affaires, désormais incontournable, qui rassemble les grands acteurs des industries aéronautiques et spatiales est placée cette année sous le thème: «Le Maroc et le défi de l’Industrie 2.0» et sera l’occasion de dresser un état des lieux de l’aéronautique et des grandes perceptives de croissance du secteur.

Aerospace Meetings Casablanca offre également des opportunités de collaboration aux constructeurs, fournisseurs de 1er rang, sous-traitants, fournisseurs de services et les groupements professionnels du monde entier. L’événement vise à assurer une assistance aux grands groupes et fournisseurs pour leur permettre de développer leur chaîne d’approvisionnement dans les pays émergents.

Cette manifestation fournit également des opportunités de développement commercial aux fournisseurs marocains avec le soutien des Grands groupes et des entreprises étrangères. Elle attire enfin les investissements étrangers au Maroc, grâce à des projets d’implantation et/ou de sous-traitance de la production.

Au total, plus de 650 participants étaient attendus, 250 entreprises dont 100 entreprises marocaines y participent avec 20 pays représentés. La forte présence des industriels français et canadiens atteste des divers atouts que le Royaume présente ainsi que son attractivité confirmée par l’intérêt de grands donneurs d’ordre international.

"Le Maroc est devenu le premier exportateur en Afrique de produits aéronautiques. C’est l’œuvre d’une vision royale clairvoyante et d'un partenariat solide entre le gouvernement et les opérateurs du secteur", souligne Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique

Et d'ajouter: "L'industrie aéronautique s'engage dans de nouveaux programmes de développement en phase avec les nouveaux défis : une focalisation accrue sur les nouvelles technologies et l’ingénierie, une extension de l’offre de formation et l’amélioration de sa qualité aux côtés des acteurs de référence, favoriser les métiers à forte valeur ajoutée, et poursuivre les grands projets structurants avec les leaders du secteur.

Le Maroc a en effet définitivement fait son entrée dans le cercle des destinations les plus prisées du secteur aéronautique. Le royaume bénéficie aujourd’hui de la confiance d’opérateurs de classe mondiale. Cette performance le royaume la doit à une vision royale clairvoyante et un plan d’accélération industrielle (PAI) à la fois ambitieux et visionnaire qui lui permettent aujourd’hui de faire valoir des atouts incontestables pour ne citer que le savoir-faire et les ressources humaines hautement qualifiées dont il dispose.

Dans le cadre de cette dynamique et en marge de la 5ème édition des Aerospace meetings Casablanca, Moulay Hafid Elalamy préside l’inauguration deux nouveaux sites industriels de EFO- groupe Weare et de Tecaero Maroc- groupe Tacalemit Aerospace. Ces deux nouvelles implantations attestent une nouvelle fois de la confiance d’opérateurs privés en l’expertise Maroc dans le secteur aéronautique.

Aujourd’hui, l’industrie aéronautique marocaine c’est 140 entreprises, un chiffre d’affaires de 17 milliards de DH et un taux d’intégration de 34%, une croissance de plus de 20% par an, soit 4 fois plus que la moyenne mondiale et 5 fois la croissance du PIB, ce qui atteste de belles performances que le Maroc ambitionne de développer en misant sur de nombreux atouts qui en font une destination à fort potentiel de croissance qui s’ouvre à de nouveaux métiers et intègre des technologies innovantes à forte valeur ajoutée.