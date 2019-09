© Copyright : Le360

Le Maroc sera ferme pour imposer le respect des règles et protéger les intérêts des opérateurs marocains contre toute agression anormale, a affirmé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moulay Hafid Elalamy, lors de la deuxième édition de l’Université d’été de la CGEM, vendredi à Casablanca.

Interpellé sur les mesures anti-dumping décrétées par le Maroc pour protéger certains secteurs, notamment le textile (contre la concurrence de la Turquie) et le cahier scolaire (contre les exportateurs tunisiens), le ministre MHE a tenu à clarifier la position du Maroc en la matière.



«Nous avons constaté un abus d’exportations massives et avons pris avec le ministère des Finances et la Douane la décision d’arrêter les importations et de subir un combat frontal avec nos partenaires turcs et tunisiens parce que nous considérons qu’il s’agit d’une concurrence déloyale», a-t-il souligné.

MHE ajoute ensuite sur un ton ferme: «Nous continuerons à protéger nos opérateurs bec et ongle contre les agressions qui transgressent les règles de libre-échange. Nous serons extrêmement fermes et intraitables. Le Maroc n’est pas là pour protéger des entreprises défaillantes».