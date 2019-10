Vidéo. AITEX 2019: le numérique comme accélérateur de développement de l'Afrique

L’APEBI a organisé, les 24 et 25 octobre, la 4e édition d’Afrika IT Expo (ATITEX) 2019, avec la Chine et le Congo comme invités d’honneur. L'accent a été mis sur le rôle que pourraient jouer les NTIC dans l’accélération du développement de l’Afrique.

Par Moussa Diop et Khalil Essalak