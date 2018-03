© Copyright : DR

L’Agence nationale des ports va lancer une étude visant à identifier les pistes de développement du port de Laâyoune, avec l'objectif d'identifier de nouvelles activités mieux adaptées.

C’est un projet qui était dans le pipe depuis début 2016, mais qui devrait se concrétiser incessamment. L’Agence nationale des ports s’apprête à lancer une vaste étude visant à identifier les pistes de développement du port de Laâyoune, une des infrastructures stratégiques des régions du sud.

L’idée est de le reconfigurer de manière à tenir compte des évolutions que connaît la région et y développer des activités mieux adaptées et plus rentables. L’étude devra également prendre en considération le projet de réalisation par le groupe OCP d’un nouveau port phosphatier au sud du wharf actuel, un projet qui devrait avoir des conséquences en matière de trafic commercial.

Pour rappel, le complexe portuaire de Laâyoune est actuellement composé de deux sites.

Le premier est le port, construit en 1986 et dont l’activité principale est centrée sur la pêche, les hydrocarbures et les exportations de sable. Le deuxième site est le wharf phosphatier construit en 1968, pour répondre spécialement au besoin d’exportation du phosphate de Boucraa, d’où il est acheminé par convoyeurs.