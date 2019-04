© Copyright : DR

Créée en 2013, l’Association Marocaine de Vente Directe (AMVD), membre de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), vient d’annoncer le renouvellement de son bureau.

Le nouveau bureau élu de l’association est composé de:

- Président: Yassin Kaazouki, représentant la société Avon Maroc;

- Vice-président: Toufik Chaaoub, représentant de la société Oriflame Maroc;

- Trésorier: Antoine Carello, représentant la société Forever Living Maroc;

- Administrateur: Ali Bougedrawi, représentant la société Sophie Martin Paris Maroc.



Créée en 2013 à l’initaitive des quatre principales entreprises du secteur de la vente directe, l’association, à but non lucratif, est chargée de valoriser la vente directe au Maroc et de veiller au respect d’une pratique saine du métier.

L’AMVD, souligne un communiqué de l’association, garantit l’application des règles éthiques de la Fédération Mondiale des Associations de Vente Directe (World Federation of Direct Selling Associations), à travers la garantie de produits de très haute qualité.