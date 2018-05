© Copyright : DR

Le nouveau responsable s’engage à continuer à améliorer la qualité des prestations du groupe UPS au Maroc.

Le groupe de messageries américain UPS vient d’annoncer la nomination de Jean-François Condamine en tant que président des Marchés émergents et à forte croissance. Dans le cadre de ses nouvelles attributions, Condamine restera basé à Dubaï. «Il sera chargé de superviser l'expansion du marché et de poursuivre l’amélioration des capacités globale de l'entreprise dans le but de pouvoir mieux servir les clients qui développent des affaires au sein des pays émergents et en développement», indique UPS dans un communiqué.

Au Maroc, UPS a multiplié ses investissements, créé une nouvelle ligne aérienne dédiée, réduit de 24 heures les délais de livraison et ouvert à Casablanca un Magasin et aire de dédouanement (MEAD). «Nous allons continuer à aider nos clients à accroître leurs affaires en améliorant la qualité de notre réseau logistique global intelligent», a déclaré Condamine. Ce dernier a occupé depuis 2013 le poste de président du district ISMEA pour UPS. En 2017, sous la direction de Condamine, UPS a été sélectionné partenaire logistique officiel de l’Exposition universelle 2020. «une telle expérience constituera un puissant catalyseur de croissance pour l’ensemble du réseau d’UPS au niveau régional», poursuit le communiqué d'UPS.