De g à d: Mohamed Kabbaj, président fondateur de l'UMP et Saad Aouad, fondateur de 54 Capital

Coup dur pour le président fondateur de l’Université privée de Marrakech (UPM), Mohamed Kabbaj, poursuivi en justice par son ex-associé, Saad Aouad, fondateur dirigeant du fonds d’investissement basé à Londres, 54 Capital (ex-TIA Invest).

54 Capital est le premier fonds à être entré dans le capital de l’Université privée de Marrakech (UPM) après y avoir injecté un montant de 5 millions d’euros en 2013. En 2016, ledit fonds a quitté le tour de table de l’université et, depuis, réclame plusieurs dizaines de millions de dirhams.



«54 Capital a obtenu la semaine dernière, devant la justice marocaine, l’exécution d’une sentence arbitrale obtenue en 2018 devant la Chambre de commerce internationale (CCI) de Paris», a rapporté le bulletin d’information Maghreb confidentiel dans sa dernière version électronique, sans toutefois préciser ni la nature du litige opposant Aouad à Kabbaj, ni le montant exact réclamé par la firme londonienne.

Le conflit entre Kabbaj et Aouad porte essentiellement sur un contrat de prêt d’un montant de 80 millions de dirhams, a appris Le360 de source proche du dossier.

Il se trouve que le tribunal de commerce de Marrakech, aussi bien en première instance qu’en appel, s’est prononcé en faveur de l’exequatur de la sentence arbitrale obtenue en 2018 devant la CCI de Paris. Désomais, le procès devrait entamer la procédure d’exécution forcée.

Aux dernières nouvelles, nous confie la source précédemment citée, Kabbaj aurait finalement souhaité favoriser la voie d’un dénouement à l’amiable. «Il ne tardera pas à passer à la caisse, de peur que cela ne s’ébruite un peu trop, surtout qu’il s’appuie sur bon nombre de fonds d’investissements pour développer son business», commente l’un des avocats de la défense.



A rappeler que précisément dans ce procès, le fonds 54 Capital a été représenté par le cabinet Bassamat & Laraqui tandis que Kabbaj s'était entouré des services du cabinet Naciri & Associés Allen & Overy.

Soutenu par plusieurs fonds internationaux, dont Development Partners International (DPI) et Mediterrania Capital Partners (MCP), Kabbaj a pu construire en quelques années un empire de l’enseignement privé. Outre l’UPM, il a acquis en janvier 2018 l’Université internationale de Casablanca (UIC). Huit mois plus tard, Kabbaj rachète l’Hôpital privé de Marrakech, le vaisseau amiral du pôle santé du groupe Saham, pour 500 millions de dirhams et ce, dans la perspective de le rallier à la Faculté de médecine privée (relevant de l’UPM). Celle-ci a ouvert ses portes au début de l’année universitaire 2018-2019 avec une autorisation-éclair du ministère de l'Education nationale.