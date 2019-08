© Copyright : Dr

La 2e université d'été de la Confédération générale des entreprises du Maroc, du 13 au 14 septembre prochain, verra la participation d'importantes personnalités étrangères dont l'ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. Révélations.

Lionel Zinsou est un économiste franco-béninois, ayant fait carrière comme banquier puis comme PDG du Fonds d'investissement européen.

Parmi les invités étrangers, on signale la présence de Jean-Louis Borloo, ancien ministre français de 2002 à 2010 et numéro 2 du gouvernement français à partir de 2007. Ce dernier est par ailleurs l'auteur d'un projet ambitieux de l'électrification de l'Afrique.

La liste des personnalités invitées à cette grand-messe comprend également Guillaume Dard, PDG de Montpensier Finance depuis janvier 2004. Parmi les responsabilités qu’il occupe dans les associations professionnelles bancaires et financières, Guillaume Dard est notamment président de la Commission de gestion privée de l’AFG, vice-président du bureau de l’OCBF et président du Club ESSEC Finance Banque et Assurance.

Côté marocain, il y aura une forte participation des membres du gouvernement, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprises, des universitaires ainsi que des patrons de plusieurs offices public.

«Ce rendez-vous, estiment les organisateurs, constitue un moment fort permettant de dresser un bilan sans complaisance des forces et faiblesses de l’économie marocaine, basée essentiellement sur une demande interne et un investissement public élevés.»

Selon Salaheddine Mezouar, il s'est avéré que la voie suivie jusqu'ici «n’a pas permis, depuis plus d’une décennie, de booster une croissance qui enregistre des taux très faibles avoisinant les 3%, créant ainsi de réelles inégalités, avec des incidences sociales profondes».