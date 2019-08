© Copyright : DR

Kiosque360. A fin juin 2019, les débarquements ont atteint une valeur de 3,94 milliards de dirhams, en progression de 16% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les indicateurs de la pêche côtière et artisanale connaissent un pic en ce premier semestre de l’année. C’est ce que nous révèle le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 7 août. Une nette amélioration a été enregistrée aussi bien en termes de volume qu’en valeur, selon les dernières statistiques de l’Office national des pêches.

A fin juin 2019, les débarquements ont atteint une valeur de 3,94 milliards de dirhams, en progression de 16% par rapport à la même période de l’année précédente. Le volume commercialisé s’élève pour sa part à 590.230 tonnes, en amélioration de 11%.

L’essentiel de ces débarquements a été enregistré au niveau des ports de l’Atlantique. L’Office national des pêches relève à cet effet un volume de l’ordre de 576.760 tonnes d’une valeur de 3,59 milliards de dirhams. En variation, le volume se serait inscrit en hausse de 11 % au moment où sa valeur s’est améliorée de 17% comparé au même semestre de l’année précédente.

Les débarquements du port d’Agadir ont généré une valeur de 152,79 millions de dirhams, en progression de 41%. D’une valeur de 79,34 millions de dirhams, le port de Casablanca a commercialisé un volume de 70.517 tonnes. La hausse est évaluée à 2% en volume et 13% en valeur. Au niveau d’El Jadida, l’Office fait ressortir une hausse de 70% du volume commercialisé et de 63% de sa valeur. A Essaouira, les débarquements ont atteint un volume de 5.575 tonnes (+146 %) et une valeur de 54,73 millions de dirhams (55 %).

Du côté de la Méditerranée, les ports de la région ont commercialisé des débarquements de 13.470 tonnes d’une valeur de 350,63 millions de dirhams, soit une hausse de 28% du volume et de 13% en valeur. A l’exception des ports de Ksar Sghir, Tanger, Ras Kadbana et Jebha, le reste des ports de la Méditerranée a réalisé une bonne performance en termes de commercialisation de la pêche côtière et artisanale. La valeur des débarquements a affiché une croissance à trois chiffres dans bon nombre de ports.