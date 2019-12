© Copyright : DR

Plus de 25 entreprises portugaises prendront part, du 11 au 14 décembre 2019, à une mission d’affaires multisectorielle au Maroc. Un séminaire rassemblant les deux communautés d’affaires marocaine et portugaise est prévue jeudi 12 décembre à Casablanca.

L’événement est organisé par la Chambre de commerce, d'Industrie et de services du Portugal au Maroc (CCISPM) et le groupe de conseil Exumas, en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et services de Casablanca-Settat (CCIS).

Pas moins de 25 entreprises portugaises participeront à cette mission, représentant plusieurs secteurs d’activités: industrie agroalimentaire, transport et logistique, meubles, BTP & matériaux de construction, nouvelles technologies de l’informations, énergie, Cuir, tourisme et métallurgie.

Un séminaire est prévu ce jeudi 12 décembre à Casablanca, où les participants traiteront des mécanismes à même d’accélérer les synergies et les dynamiques entrepreneuriales des deux communautés d’affaires marocaine et portugaise. Une réunion de travail est également programmée à la Chambre de commerce de Casablanca Settat vendredi 13 décembre 2019.



A noter par ailleurs que c’est la deuxième fois que le groupe portugais de conseil Exumas organise une mission commerciale de ce genre au Maroc. Cet événement rentre en effet, dans le cadre du programme d’aide et d’accompagnement dans le processus d’internationalisation des entreprises portugaises.