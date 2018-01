© Copyright : DR

Kiosque360. Destiné aux coopératives, «Miftah Souk» est un programme qui ambitionne d’ouvrir le marché chinois aux produits du terroir marocain. Les détails.

Ouvrir la voie aux coopératives marocaines vers le marché chinois, tel est l'objectif du programme «Miftah Souk», peut-on lire dans les colonnes de L’Economiste daté du 31 janvier. Le quotidien explique qu’il s’agit d’un programme pilote destiné à une mise à niveau des coopératives marocaines et à leur accompagnement pour la valorisation de leurs produits, dans la perspective de développer une réelle opportunité d’exporter les produits du terroir marocain vers le marché chinois.

Le marketing, point faible d’une grande majorité des coopératives, est la clef pour accéder à n’importe quel marché. L’objectif est donc de renforcer la capacité de commercialisation des coopératives à travers la digitalisation, l’accompagnement et l’ouverture d’un canal vers le marché chinois, très demandeur de produits du terroir marocain. En effet, nombre de coopératives font l’essentiel de leur chiffre d’affaires lors des salons d’exposition et des foires. Or, ce canal ne suffit pas pour faire du bénéfice, car les prix sont connus et la concurrence omniprésente. La recherche d’autres canaux de commercialisation et d’autres marchés devient donc vitale.

L’approche «Miftah Souk» consiste à faire une cartographie des produits du terroir demandés, à identifier les coopératives bénéficiaires et à mettre en place le plan d’action. Une liste de produits phares du Maroc a déjà été établie pour être introduite sur le marché chinois. Elle inclut l’argan, l’huile de figue de barbarie, les caroubes, la truffe, le safran, l’argile blanche et la clémentine. D’autres produits suivront au fur et à mesure. En outre, une cinquantaine de zones ont été visitées, dans le cadre de cette étude de marché, par des experts marocains et chinois.