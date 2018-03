© Copyright : DR

Pour renforcer le rendement des 12 chambres de commerce et d'industrie que compte le pays, l'Etat a décidé ce lundi 5 mars de débloquer une enveloppe budgétaire de 452 millions de dirhams. Une première au Maroc.

Cette réforme, qui engage une transformation globale et intégrée, constitue une première dans l'histoire de ces institutions et vient en application de la convention-cadre signée entre le gouvernement et la fédération des CCIS, le 2 avril 2014, sous la présidence effective du roi Mohammed VI, selon un communiqué.

"La réforme, a-t-on précisé, porte principalement sur l’instauration d’un modèle de gouvernance transparent et efficace, l’implémentation de prestations orientées clients et génératrices de revenus, la mise en place d’une organisation efficace et le repositionnement de la Fédération".

Selon le communiqué une enveloppe de 452 millions de dirhams sera allouée au profit de cette transformation.