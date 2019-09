© Copyright : DR

Kiosque360. L’association des industriels du textile devrait bientôt renouveler son bureau et ses orientations stratégiques. Les détails.

L’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (Amith) se prépare à tracer une nouvelle étape dans sa stratégie avec un nouveau président, une nouvelle feuille de route et de nouvelles perspectives dont les axes seront dévoilés en détail dans les prochains jours, annonce le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 11 septembre.

Pour l’Amith, le secteur de l’habillement et du textile est le premier employeur du Maroc, représentant ainsi 190.000 personnes. Le secteur compte plus de 1.200 entreprises permettant de produire plus d’un milliard de pièces par an. En termes d’export, l’offre exportable marocaine est compétitive sur le marché international. Néanmoins, elle est confrontée à une rude concurrence turque qui pratique des prix très compétitifs. A l’export, le secteur représente le ¼ des exportations du Maroc, soit plus de 38 milliards de dirhams enregistrés en 2018. Selon l’Amith, cette industrie représente 15% du PIB (industriel).

En même temps, une stratégie reposant sur cinq piliers a été conçue pour booster le secteur. Celle-ci dit vouloir encourager l’émergence de nouveaux écosystèmes, compléter la chaîne de valeur en amont de l’industrie du textile, permettant à l’aval de devenir plus compétitif et aux entreprises dites «locomotives» d’atteindre la taille critique, renforcer la compétitivité des acteurs existants et assurer une concurrence loyale sur le marché local afin de protéger la valeur ajoutée économique et sociale du secteur.

Les membres du bureau de l’Amith semblent optimistes sur les perspectives du secteur dévoilant qu’à 20 mois de la fin du PAI textile, les résultats sont prometteurs. A fin avril 2019, 5 milliards de dirhams d’investissements ont été engagés, 200 conventions d’investissement signées, et plus de 51.000 emplois contractualisés. Dans ce contexte, le Maroc est le 7ème fournisseur de l’Union européenne en habillement. Pour y voir plus clair, les exportations du Maroc vers l’UE ont augmenté de 5,1% annuellement entre 2012 et 2018, laissant présager de meilleures perspectives pour le secteur vers ce continent.