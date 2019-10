© Copyright : DR

Kiosque360. Erigée sur une superficie de 2,5 ha, cette nouvelle infrastructure de commercialisation des produits de la mer s’assigne pour objectifs l’amélioration de la qualité et la valorisation du produit.

Un nouveau marché de gros au poisson a été mis en service mardi en grande pompe à Inezgane lors d’une cérémonie présidée par Aziz Akhannouch et dont la réalisation a nécessité un investissement global de 57 millions de dirhams (MDH). C’est ce que nous annonce le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 16 octobre.

Ce dernier rentre dans le cadre de la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de développement du secteur de la pêche «Halieutis» dans la région. Cette structure est réalisée dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’Office national des pêches (ONP) et la commune d’Inezgane signée en janvier 2014. Erigée sur une superficie de 2,5 ha, elle dispose de plusieurs équipements, notamment une chambre froide, un laboratoire vétérinaire, une cafétéria ainsi que divers locaux techniques et sociaux. Elle est également équipée d’un système de vidéosurveillance qui permettra, à long terme, de traiter des milliers de tonnes de poisson par an.

Cette nouvelle infrastructure de commercialisation des produits de la mer s’assigne pour objectifs l’amélioration de la qualité, la valorisation du produit, la fluidité et la transparence des transactions commerciales, ainsi que le développement des activités liées à la pêche dans la région. En effet, ce projet porte sur le développement de la consommation nationale des produits halieutiques en permettant au citoyen de tirer meilleur profit de richesses maritimes du pays dans les meilleures conditions en termes de prix, de qualité, de disponibilité et de salubrité.

L’opérationnalisation de cette nouvelle infrastructure est en mesure de contribuer à l’organisation du commerce de gros de poisson et d’assurer un approvisionnement régulier au niveau de la région Souss-Massa, tout en rapprochant le poisson de la population locale et ce, dans le respect des normes les plus strictes en matière d’hygiène et de salubrité.