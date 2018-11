UMA: ouverture de la première succursale de la BMICE en Mauritanie

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, Ismaël ould Cheikh Ahmed, et le président du Conseil d’administration de la Banque Maghrébine d’Investissement et du Commerce Extérieur (BMICE), Mohamed Jallab, ont inauguré la première succursale de cette banque en Mauritanie.