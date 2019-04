© Copyright : DR

Kiosque360. Les deux multinationales américaines sont contraintes de baisser leurs commissions d’environ 40% en moyenne sur les transactions réalisées par les étrangers en Europe.

Les deux géants américains Mastercard et Visa proposent de réduire leurs commissions d'environ 40 % en moyenne sur les transactions réalisées par les étrangers en Europe, nous apprend le journal français Les Échos, dans un article publié sur son site internet le 29 avril. Selon lesechos.fr, la Commission de l’UE a en effet accepté cette proposition des deux groupes, ce qui constitue, en partie, un soulagement pour les commerçants européens. Précisons que ces réductions s'appliquent aux paiements réalisés en Europe par des détenteurs de cartes émises hors de l'espace économique européen (EEE).

Les Échos rappelle que les deux multinationales américaines avaient formulé ces propositions en décembre dans le cadre d'une procédure enclenchée en 2015 par la Commission européenne. «Les commerçants saluent certes l'aspect contraignant de l'engagement des deux géants américains, qui s'appliquera pour cinq ans et demi, mais critiquent la différence de traitement entre les paiements effectués en magasin et en ligne», fait remarquer le journal. En effet, pour les achats en magasin, Visa et Mastercard ont pris l’engagement de réduire les commissions à 0,2 % de la valeur des ventes pour les transactions effectuées avec les cartes de débit et à 0,3 % pour les cartes de crédit. Et, en ce qui concerne les paiements en ligne, les commissions sont plafonnées à 1,15 % de la valeur de la transaction pour les cartes de débit et 1,50 % pour les cartes de crédit.

«Nous ne comprenons pas pourquoi les taux diffèrent entre les transactions effectuées en magasin ou en ligne et nous demandons à la Commission européenne de ne pas abandonner ce combat», souligne un porte-parole d'EuroCommerce, la fédération européenne de la distribution, cité par le journal. lesechos.fr rappelle que Mastercard a écopé, en janvier, d’une amende de 570 millions d'euros de la part de la Commission européenne en raison des commissions appliquées sur les paiements transfrontaliers.