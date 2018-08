© Copyright : DR

Kiosque360. Donald Trump critique les hausses des taux de la banque centrale américaine et les manipulations de change de ses partenaires commerciaux qui font remonter le cours du billet vert.

Donald Trump n'est content ni de la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale américaine, qu'il juge trop engagée dans les hausses des taux d'intérêt, ni de la valeur du dollar, trop élevée, et il l'a fait savoir dans une interview à l'agence Reuters, dont la synthèse a été publiée sur le site des Echos.fr, ce mardi 21 août.

Ces déclarations du président américain ont provoqué un recul du dollar: il a perdu globalement 0,3 % alors que l'euro gagnait 0,6 % à 1,1530 dollar. Le président américain prend les hedge funds à contre-pied, qui parient globalement sur la poursuite de la hausse du billet vert. Ce dernier a perdu 1,2 % depuis la mi août.

«Je crois que la Chine manipule sa monnaie, absolument.» En faisant baisser le yuan et en regagnant en compétitivité, ce pays essaye de «compenser le fait qu'il paye des centaines voire des milliards de dollars au Trésor américain. Il mène une politique accommodante et pas moi. Et je gagnerai encore.» Le président accuse la Chine d'utiliser l'arme des dévaluations compétitives dans le cadre de la guerre commerciale entre les deux pays.

Donald Trump met également la pression sur les responsables de la Fed. «Je ne suis pas ravi de sa hausse des taux», a-t-il déclaré en faisant allusion au dernier resserrement monétaire décidé par la Fed en juin. «Nous sommes en train de mener des négociations très dures avec d'autres nations. Nous allons gagner. Mais durant cette période, je devrais recevoir l'aide de la Réserve fédérale. Les autres pays ont une politique (monétaire) accommodante.»

Le locataire de la Maison blanche est peu enthousiaste à l'idée d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed en septembre. «Suis-je content de mon choix (nomination de Jerome Powell)? Je vous le dirai dans sept ans.» Interrogé sur l'indépendance de la Fed, le président américain a répondu: «Je crois dans une Fed qui fait ce qui est bien pour le pays».