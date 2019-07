© Copyright : Le360

Kiosque360. Les travaux de la construction de la trémie de Gandhi passent une phase décisive. Le pont de soutènement sous la plateforme du tramway a été réalisé. La circulation devrait reprendre le 5 août prochain.

Le chantier de la trémie de Gandhi, à Casablanca, passe une étape importante dans sa construction. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que le rythme des travaux de cet important chantier de la capitale économique s’accélère avec la mobilisation de plus de 150 personnes 24h/24. Il faut dire que ce rond-point est fermé à la circulation (trams et véhicules) durant 2 semaines (du 20 juillet au 5 août) en raison de la réalisation, sous la plateforme du tramway, d’un pont de soutènement qui permettra d’intervenir, par la suite, pour creuser le passage souterrain. La bonne nouvelle aujourd’hui, selon le quotidien, est que «le pont est pratiquement finalisé avec la phase montage du dispositif de coffrage et de ferraillage de la dalle qui soutiendra la plateforme du tramway». Avant cela, les rails du tramway et tous les équipements liés à la plateforme et à l’énergie ont été démolis. S’en est suivi la réalisation des fondations profondes, puis le terrassement.

L’Economiste annonce un programme qui reste chargé avec la réalisation de la plateforme voie ferrée (rails, revêtement, lignes aériennes de contact …), avant de passer à la phase des tests et essais de tramway afin de relancer la circulation sur les 9 stations de la ligne 2 du tramway, le 5 août prochain, ainsi que la réouverture.

«Si le planning initial est respecté, la trémie devra être ouverte à la circulation début 2020. Mais l’ensemble des travaux sur ce chantier ne prendra fin que l’été prochain», souligne le journal.

L’Economiste constate, par ailleurs, un manque de coordination entre les entités qui interviennent sur les voiries.