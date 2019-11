© Copyright : DR

Kiosque360. Les Bus à haut niveau de services (BHNS) pourraient commencer à circuler dans la capitale économique dès le mois de décembre 2021. L’objectif de ces BHNS est de desservir les quartiers non connectés par le tramway. Le coût global du projet est estimé à 1,8 milliard de DH. Explications.

Les contours se concrétisent pour les lignes 5 et 6 en mode BHNS (Bus à haut niveau de service), nous apprend L’Economiste dans sa livraison du jour. Le quotidien indique en effet que la date d’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif à l’acquisition de ce "matériel roulant" s’approche, et que l’adjudicataire devra concevoir et définir le design intérieur et extérieur des véhicules, d’une longueur prévue de 21 à 24 mètres.

Notons qu’en plus de sa fabrication et de sa livraison, ce marché de la Ville de Casablanca comprend également la mise en service de ces BHNS et les prestations qui lui sont liées, telles que leur maintenance, les polices d'assurances, etc.

L’Economiste ajoute que les travaux de déviation des réseaux sont actuellement effectuées sur la trajectoire de ces lignes complémentaires des quatre lignes déjà desservies par le tramway. Soulignons que ces lignes supplémentaires desserviront notamment les quartiers de la capitale économique qui ne sont pas encore alimentés par le réseau du tramway.

Le quotidien spécialisé nous apprend également que ces BHNS commenceront à circuler dans la métropole dès 2022, sur des voies ou des couloirs dédiés. La ligne 5 devra relier les quartiers de Salmia-Sidi Maârouf-Laymoune en desservant les boulevards Al Qods, Mohammed VI, Moqdad Lahrizi et Al Joulane, et comprendra 20 stations, tout au long de 12 km d’itinéraire, ce qui pourra offrir des points de correspondance avec les lignes de tramway T1 et T3.

En ce qui concerne la ligne 6, elle s’étend sur une longueur de 10 km, avec 19 stations, et devra connecter les quartiers Errahma-Hay Hassani-Yacoub El Mansour. Cette ligne sera dotée d’un point de correspondance avec la ligne de tramway T2.

Le budget global du projet, évalué à 1,8 milliard de DH, se répartit entre le Fonds d’appui aux réformes de transports (FART), la commune urbaine de Casablanca et la Région de Casablanca-Settat.

L'Economiste ajoute en outre que les deux lignes, selon le calendrier dévoilé par les parties prenantes en janvier dernier, pourront être mises en service à la fin du mois de décembre 2021.