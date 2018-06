© Copyright : DR

Prêts, subventions, garanties, le ministère de l’Economie et des finances vient de publier le premier recueil des offres publiques, destiné aux start-ups et aux TPME.

Inscrit dans le cadre des chantiers de l’incluson financière, le recueil est destiné aux start-ups, aux auto-entrepreneurs et aux Très petites et moyennes entreprises (TPME). Élaboré par le ministère de l’Economie et des finances, avec l’appui de la coopération allemande (GIZ), la première édition regroupe l’ensemble des instruments d’appui au financement de la stratu-up et de la TPME au Maroc.

Plusieurs départements ministériels ont mis en place une panoplie d’instruments de financement dédiés aux startups et aux TPME, offerts directement ou à travers des organismes sous tutelles, dont certains sont adossés à des programmes de développement sectoriels.

Le guide est structuré en six fascicules distincts, chacun regroupant les offres et produits relatifs à une catégorie de besoins spécifiques (amorçage, création, exploitation, investissement et développement, opérations à l’export, etc). Ce recueil sera, dans un second temps, intégré et diffusé dans le cadre d’une plateforme digitale interactive, actuellement en cours de construction.