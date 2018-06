© Copyright : DR

Kiosque360. La destination Tanger continue d’attirer une multitude de touristes, grâce à l’amélioration de ses connexions aériennes, notamment avec l’Europe.

La capitale du Détroit poursuit l’amélioration de sa connectivité aérienne, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 5 juin. Il faut dire que de bons résultats sont au rendez-vous puisque le nombre de passagers, à fin avril 2018, a atteint 335.000 voyageurs (via l’aéroport Ibn Battouta de Tanger), soit une hausse de 9,43% par rapport à la même période de l’année dernière. D’ailleurs, les opérateurs touristiques de la région affichent leur totale satisfaction et un optimisme débordant.

Selon le quotidien, de nouvelles lignes aériennes devraient encore venir s’ajouter à celles qui existent déjà, notamment avec l’Europe, et ce à partir du 14 juin. Le Conseil régional du tourisme (CRT) de la région précise que la destination sera reliée à plusieurs capitales européennes, à raison de plusieurs vols par jour. Au niveau domestique, de même, des renforcements de vols ont été opérés pour permettre aux touristes de se rendre dans les autres villes du Maroc. Les responsables touristiques de la région estiment que Tanger doit poursuivre ses efforts pour se maintenir en tant que destination MICE et Corporate. Dans ce sens, le CRT, avec la collaboration de l’ONMT, poursuit ses visites de prospection à l’étranger et sa politique de promotion de la destination auprès des tour-opérateurs.