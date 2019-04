Sofia Benhamida, membre du directoire et Amine Echcherki, président du directoire de Risma

© Copyright : DR

Lors d’une conférence de presse, mardi à Casablanca, consacrée à la présentation des résultats annuels 2018, le top management du groupe Risma fait le point sur ses activités et projets actuels et futurs. Les détails.

Les actifs du groupe Risma continuent de réaliser des performances supérieures à celle du marché, avec un taux d’occupation à fin décembre 2018 à 68% (contre 46% pour le secteur), en hausse de 3 points par rapport à 2017.



La compagnie opérant dans le secteur touristique est parvenue à améliorer ses performances malgré la vente de trois unités Ibis et la mise en rénovation de cinq unités : Sofitel Marrakech, Ibis Casablanca City Center, Ibis Sidi Maarouf, Ibis El Jadida, Ibis Oujda.

Risma qui a réalisé 1,54 milliard de dirhams de chiffres d’affaires à fin 2018, affiche un résultat net social de l’ordre de 134 millions de dirhams, permettant une distribution de 28.653.894 dirhams aux actionnaires, soit un dividende de deux dirhams par action.



A retenir également une baisse de la dette nette de 273 millions de dirhams, dont 137 millions de dirhams en lien avec l’amélioration de la trésorerie et 136 MDH suite à la baisse des dettes long terme.



A fin 2018, Risma a achevé une bonne partie de la rénovation de 7 Ibis et du Sofitel Marrakech «Lounge and Spa» (155 chambres, salles de réunions, restaurants, lobby…). L’opérateur touristique compte poursuivre la construction de l’Ibis Abdelmoumen (dont l’ouverture est prévue en janvier 2020) et la rénovation des Ibis ainsi que du Sofitel Marrakech. Risma a également démarré la construction d’un Novotel à Rabat d’une capacité de 176 chambres.