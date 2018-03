© Copyright : DR

Kiosque360. Les professionnels sont décidés à séduire davantage la clientèle business. Dans cette perspective, ils se mobilisent pour positionner la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima comme destination MICE phare du royaume.

La région Tanger-Tetouan-Al Hoceima met le paquet sur le tourisme d’affaires et de congrès, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc qui, dans sa livraison du 20 mars, souligne que le CRT (Conseil régional du tourisme) a récemment organisé à Tanger, en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), une rencontre au profit d’une sélection d’une cinquantaine de professionnels et décideurs MICE français et marocains.

Soulignons que cette rencontre entre dans le cadre d’une ambitieuse stratégie nationale de communication et de marketing pour promouvoir le secteur et mettre en exergue ses potentialités, notamment pour la région du Nord et le tourisme d’affaires en particulier. Selon le quotidien, développer ce segment devrait permettre au Maroc d’atteindre son objectif de 100 milliards de dirhams de recettes touristiques à l’horizon 2023. Soulignons aussi que la tutelle entend adopter une approche beaucoup plus organisée et structurée, visant à valoriser le segment du tourisme d’affaires.

Le but est de mieux vendre les destinations MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) du royaume, précise Aujourd’hui Le Maroc qui ajoute que Tanger est positionnée comme une destination de choix pour la clientèle MICE, grâce à une infrastructure hôtelière et touristique de qualité présentant de grandes capacités pour les expositions et les congrès. La Ligne à Grande Vitesse (LGV) de l’ONCF, qui reliera Tanger à Casablanca, viendra ajouter un plus à son charme.