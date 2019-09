© Copyright : DR

Kiosque360. Le nombre de touristes israéliens visitant le Maroc chaque année augmente. Ils étaient près de 80.000 en 2018, avec des dépenses moyennes situées aux alentours de 11.000 DH.

Le royaume est devenu une destination prisée des touristes israélites. C’est ce que rapporte La Vie Eco dans son édition en kiosque ce vendredi. Citant l’agence Complet Tours, qui représente 70% de ce marché (50.000 personnes par an), le journal fait remarquer que le nombre de touristes israélites ayant voyagé via son agence a augmenté de 32% entre 2017 et 2018. Et cette année, Complet Tours s’attend déjà à une croissance de 20% cette année. On apprend que la haute saison démarre en septembre et s’étale sur presque toute l’année. «En ce moment, on s’approche du Souccot, période de vacances où coïncident trois fêtes de pèlerinage juives. Je prévois une cinquantaine de circuits pour le seul mois d’octobre», assure Lesley Sanchez, le PDG de cette agence.

Selon le journal, au début, la clientèle était surtout composée de juifs séfarades qui effectuaient des voyages de racines au Maroc. Mais aujourd’hui, des ashkénazes et des religieux font désormais partie de la clientèle. Soulignons que plusieurs hôtels dans diverses villes du royaume consacrent une partie de leur cuisine à cette communauté pour y cuisiner leurs repas végétariens ou cacher.

Notons que l’ONMT n’étend pas ses campagnes de promotion de la destination Maroc en Israël. Toutefois, La Vie Eco rapporte que des tour-opérateurs d’origine marocaine assurent la promotion de la destination auprès de ces touristes et de leurs partenaires. Les villes prisées sont Casablanca, Marrakech et Fès. On apprend aussi que ces touristes sont attachés aux traditions et qu’ils visitent les lieux saints juifs au Maroc durant les périodes de Hiloula. Mais depuis quelques années, leurs habitudes ont évolué, migrant vers plus d’aventures et de découvertes. Le journal indique aussi que les touristes juifs de nationalité israélienne, pour séjourner au Maroc, obtiennent un visa de 15 jours à l’arrivée à l’aéroport de Casablanca.