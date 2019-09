© Copyright : DR

Kiosque360. C’est une importante opportunité qui se présente au Maroc pour mettre en valeur son potentiel touristique et son positionnement de destination touristique mondiale.

Le Maroc a été choisi pour abriter, en 2021, l’Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), nous apprend Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi 17 septembre. Cette grand-messe des professionnels du tourisme mondial se tiendra à Marrakech.

Pour les autorités de l’OMT, le Maroc a montré qu’il avait l’infrastructure et l’engagement nécessaires pour accueillir cette réunion de haut niveau, la plus importante du secteur touristique mondial. De son côté, le Maroc entend saisir cette opportunité pour mettre en exergue son positionnement comme l’une des plus importantes destinations touristiques mondiales, a précisé Lamia Boutaleb, secrétaire d’Etat en charge du Tourisme. "Accueillir la 24ème Assemblée générale de l’OMT nous permettra de nous hisser encore plus et d’augmenter les arrivées de touristes vers le royaume", a-t-elle précisé.

Le journal fait remarquer que la coopération entre le royaume et l’OMT est au beau fixe. Soulignons que le Maroc a été, en 2018, la première destination touristique en Afrique avec 12.289 millions d’arrivées, devant l’Egypte et l’Afrique du sud, et des recettes touristiques estimées à 7,7 milliards de dollars. Le journal rappelle aussi que cette AG de l’OMT, qui se tient tous les deux ans, rassemble, entre autres, tous les ministres du tourisme, les dirigeants du monde entier et les principaux représentants des secteurs public et privé.