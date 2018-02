© Copyright : Dr

Kiosque360. Le ministre du Tourisme, Mohamed Sajid, entend impulser une nouvelle dynamique au secteur touristique et mobilise ses troupes.

Mohamed Sajid, le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, ne prend pas à la légère sa mission quant au secteur touristique. D’après Aujourd’hui Le Maroc de ce jeudi 1er février, Mohamed Sajid est en train de mobiliser ses troupes en vue de tout mettre en œuvre pour donner une nouvelle dynamique au secteur. Force est de souligner qu’à deux ans de la date butoir de la Vision 2020, une nouvelle approche managériale est promue par le ministre, fait remarquer le journal.

Mohamed Sajid appelle en effet à plus de pragmatisme et à notamment axer l’ensemble des actions dans une ère de contractualisation. D’ailleurs, il a réuni l’ensemble des délégués régionaux du département du tourisme à Rabat le 30 janvier autour desdites exigences. Cette rencontre a aussi servi d’occasion pour dresser le bilan des actions menées et identifier les défis à relever en vue de hisser la destination Maroc aux meilleurs standards.

Les échanges lors de cette réunion ont tourné autour de la concordance des actions engagées par l’ensemble des acteurs. Parmi les priorités, on note l’harmonisation de la carte des régions adoptée par le département du tourisme aux nouveautés du découpage administratif. Il est question aussi de créer beaucoup plus de synergie en vue de renforcer la proximité entre les différents intervenants du secteur et unifier les actions à l’échelle nationale.

Pour réussir ces différentes, notons qu’un ensemble de mécanismes devra être mis en place. Mohamed Sajid a notamment mis l’accent sur la nécessité d’établir des plans d’action réalisable.