Le Conseil régional du tourisme (CRT) de Souss-Massa a adopté, lors d’une réunion tenue mardi au siège de la wilaya de la région à Agadir, son plan d’action pour la période 2019-2021, prévoyant un investissement de 33 millions de dirhams par an.

Lors de cette réunion, présidée par le wali de la région Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji en présence notamment du président du Conseil régional et des gouverneurs des provinces de la région, il a été procédé à la présentation des grandes lignes de ce plan élaboré autour de quatre axes principaux. Il s’agit de l’amélioration du produit touristique de la destination, la promotion, le renforcement des liaisons aériennes et l’animation.

Intervenant à cette occasion, le président du CRT de Souss-Massa, Rachid Dahmaz, a indiqué que ce nouveau plan d’action est de nature à impulser une nouvelle dynamique touristique pour la destination, affirmant que l’ensemble des intervenants dans le secteur, au niveau de la région, sont animés d’une forte volonté de mettre en œuvre le contenu de ce plan.

De son côté, le président du Conseil de la région, Ibrahim Hafidi, a passé en revue les différentes initiatives menées par le Conseil pour soutenir les efforts de promotion du secteur touristique, notamment l’appui financier à la création de nouvelle lignes aériennes entre Agadir et plusieurs villes marocaines et européennes.

Hafidi a, en outre, appelé le CRT à accorder davantage d’importance à la formation des ressources humaines et à la rénovation des établissements hôteliers vieillissants, affirmant que le Conseil régional est disposé à fournir un soutien financier à cet effet, dans le but d’assurer la qualité du produit touristique et renforcer la compétitivité de la destination.