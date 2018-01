© Copyright : DR

La ville d'Essaouira attire de nombreux visiteurs en cette période des fêtes de fin d’année. Au point que les différents établissements touristiques et hôteliers de cette cité emblématique affichent complet.

La Cité des Alizés continue de gagner en notoriété et d’être l’une des destinations de prédilection parmi les plus prisées du royaume, en accueillant en cette fin de semaine, à bras ouverts, des flux importants de touristes nationaux, mais aussi étrangers, résolument décidés à y célébrer le Nouvel An en famille ou entre amis et proches, dans une ambiance de convivialité singulière et d’hospitalité légendaire.

"L’ensemble des hôtels d’Essaouira, abstraction faite de leurs catégories, tout comme les autres unités d’accueil et d’hébergement battent leur plein, avec un taux de remplissage de 100 %, ce qui illustre clairement la bonne santé du secteur et la confiance qu’on place de plus en plus dans cette destination", a confié à la MAP, Redwane Khanne, président du Conseil provincial du tourisme (CPT).

Redwane Khanne a fait part de la grande satisfaction des tour-opérateurs (TO) face à cette belle performance, notant qu’Essaouira reçoit aujourd’hui des touristes de différents horizons dont, les marchés traditionnels qui confirment leur présence et leur confiance en cette destination, en l’occurrence les marchés espagnol et allemand, aux côtés d’autres marchés émetteurs prometteurs, à l’instar du marché asiatique, avec des touristes venus de Chine, de Corée du Sud et du Japon.

Dans ce sillage, il a tenu à rappeler que d’une capacité litière de 200 lits entre 1997 et 1998, la ville est passée actuellement à quelque 6.000 lits, toutes catégories confondues, notant que la Cité des Alizés s’est dotée d’une infrastructure d’accueil diversifiée et parfaitement adaptée aux différents budgets des ménages.

Pour réussir le challenge de la bonne organisation des fêtes de fin d’année, une panoplie de mesures ont été prises, en concertation avec les autorités locales, les élus et les professionnels du secteur, afin de permettre aux visiteurs de la cité des Alizés de passer un séjour des plus agréables et ce, en sensibilisant les hôteliers et les professionnels de la place quant à la nécessité de veiller au moindre détail relatif à la quiétude, au confort et au bien-être de leurs clients.

D’autres mesures ont été également prises pour le renforcement de la sécurité aussi bien à l’intérieur des établissements d’accueil que dans les différents coins de la ville, a relevé Redwane Khanne.

"La cité des Alizés est très connue par sa quiétude, sa sécurité, la simplicité et la convivialité des autochtones, ainsi que par son hospitalité exemplaire, outre le fait que la ville est piétonne en grande partie ce qui favorise les balades loin des nuisances sonores et de la pollution. Il s’agit de nombre d’atouts parmi d’autres, qui permettent à Essaouira, comme à l’accoutumée, d’offrir les plus éloquentes images d’un véritable havre d’ouverture, de vivre-ensemble, de mixité, de dialogue, d’échange et de symbiose entre les trois religions monothéistes l’islam, le judaïsme et le christianisme", a indiqué ce professionnel de la place.

À l’actif de cette emblématique cité figurent également la proximité par rapport aux principales capitales touristiques (à seulement 2 à 3 heures de vol), un taux d’ensoleillement quasi annuel, une convivialité extraordinaire, une diversité culturelle et artistique, et une valeur historique et civilisationnelle inestimable puisque la médina d’Essaouira est inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité.

La cité des Alizés recèle un véritable patrimoine judaïque et se veut de ce fait, un lieu de rencontre annuelle de touristes de confession juive et autre, ce qui conforte la place du Maroc en tant que terre de paix, de tolérance et de coexistence, note Redwane Khanne, louant au passage l’organisation de plusieurs festivals et événements culturels, œuvres de l’association Essaouira Mogador, qui d’année en année, contribuent largement au rayonnement de la ville au plan national, comme sur l’échiquier international.

Pour maintenir cette dynamique, explique-t-il, le CPT œuvre en vue de la diversification de l’offre touristique, le prolongement des délais de séjour, la préservation de la propreté et le renforcement de l’attractivité de la ville, avec un intérêt particulier à porter à la conquête de nouveaux marchés émetteurs, et ce, en collaboration avec le département du tourisme et l’Office national marocain du tourisme (ONMT), outre le renforcement du marché du Benelux, et ceux Suisse et Italien, après l’inauguration de la ligne aérienne Essaouira-Lyon, a expliqué Redwane Khanne.

"Des discussions sont en cours avec d’autres compagnies aériennes, afin de renforcer le marché espagnol en expansion permanente, pour examiner la possibilité d’ouvrir des lignes aériennes au départ de Madrid et de Barcelone", a-t-il fait savoir, rappelant que d’une fréquentation de 2 à 3 vols par semaine en 2012, Essaouira est actuellement à 15 vols/ semaine, et que l’ambition est de passer à 25 ou 30 vols par semaine à l’horizon 2019.

Sur le plan interne, un effort sera consenti pour essayer de développer, en partenariat avec des TO nationaux, des packages tout au long de l’année sur la ville d’Essaouira notamment, avec l’inauguration de la ligne aérienne Casablanca-Essaouira, et le renforcement de l’animation tout au long de l’année, en proposant aux nationaux des séjours ou weekends à thème.

"Nous sommes en train de voir également avec l’ONMT la possibilité de mettre en place d’une stratégie digitale de communication, dans le but d’assurer une bonne visibilité de la ville d’Essaouira sur le marché national, ainsi que sur les marchés internationaux émetteurs", ajoute Redwane Khanne, notant qu’un créneau important mérite d’être développé à savoir l’écotourisme, compte tenu des riches potentialités que recèle l’arrière-pays, ce qui offrirait aux touristes l’opportunité de découvrir le Maroc profond dans toute sa diversité et sa richesse.

Durant les dix premiers mois de 2017, Essaouira a enregistré une hausse de 9% de ses nuitées déclarées par rapport à la même période de l’année 2016, et une hausse de 11% de ses arrivées, selon la Direction provinciale du tourisme. Pour le seul mois de novembre, on note une hausse de 29% des nuitées et 34% des arrivées, comparativement à la même période de l’année écoulée.