Pour le Maroc, il ne fait plus aucun doute que le marché chinois est devenu une priorité afin de dynamiser le secteur touristique. C’est pourquoi les initiatives se multiplient afin d’atteindre les objectifs ambitieux que se fixe le royaume dans ce cadre.

Dans son édition du lundi 9 septembre, l’Economiste rapporte que l’ONMT vient de conclure un nouvel accord, le deuxième du genre, avec C Trip, la plus grande agence chinoise de voyage en ligne et qui porte sur le co-marketing de la destination Maroc dans l’empire du milieu, considéré aujourd’hui comme le premier pourvoyeur de touristes dans le monde. L’objectif: parvenir à attirer au moins 500.000 touristes chinois par an dans le royaume. Ce serait plus de 4 fois le nombre actuel (132.000). Pour Adel El Fakir, DG de l’ONMT cité par l’Economiste, l’accord est important pour le Maroc et ouvre des perspectives de développement «hors du commun».



Concrètement, attirer plus de touristes chinois dans le royaume passera par un renforcement des campagnes digitales menées dans ce pays et l’accord avec C Trip constitue un atout dans le sens où il ouvre l’accès à son écosystème varié. Pour rappel, cette grande agence de voyage en ligne compte pas moins de 3 millions d’utilisateurs actifs et 30.000 employés. Son chiffre d’affaires est estimé à plus de 4 milliards de dollars chaque année. Au niveau pratique, ce tour-opérateur offre dans son catalogue à ses clients touristes billets d’avion, visas, logements, vacances, croisières, et même des voyages d’affaires.



Par ailleurs, le quotidien ajoute qu’en plus de cet accord avec C Trip, l’ONMT mise beaucoup sur l’ouverture prochaine d’une nouvelle ligne aérienne directe entre Casablanca et Pékin, sachant qu’actuellement les dessertes passent par des escales en Europe ou au Moyen-Orient.

En attendant de voir si ces initiatives permettent d’atteindre les objectifs fixés, force est de souligner que les touristes chinois qui ont déjà visité le Maroc ont opté, généralement, pour des séjours de 4 à 5 nuitées et que les villes les plus prisées sont Chefchaouen. Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger.