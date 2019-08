© Copyright : DR

Kiosque360. La province d’Al Hoceima précise ses ambitions en matière de tourisme. Selon les autorités locales, il s’agit désormais de positionner Al Hoceima comme destination touristique de premier plan au niveau national et méditerranéen.

Al Hoceima nourrit de grandes ambitions en matière de tourisme. La province dispose de divers atouts pour devenir une destination touristique de premier plan à l’échelle nationale et méditerranéenne, précise Les Inspirations Eco, qui s’intéresse au sujet dans sa publication de ce mardi. En effet, selon le directeur du Centre d’investissement d’Al Hoceima, Mohamed Azerkane, cité par le journal, «cette province possède un espace naturel diversifié qui combine des zones maritime, forestière et montagneuse, ainsi que de nombreux monuments culturels et historiques».

Plusieurs mesures ont été prises pour soutenir le secteur touristique dans la province, notamment la rénovation du complexe touristique de Quemado et de l’hôtel Mohammed V, ainsi que la réalisation d’un projet touristique et immobilier, intégré à Souani, d’une superficie de 67 hectares et comprenant un hôtel 4 étoiles déjà opérationnel, ainsi qu'un village touristique dont l’état d’avancement des travaux est de 85%, révèle le directeur. Il ajoute aussi que ces actions contribueront à renforcer l’infrastructure de la ville et à diversifier le produit touristique de la province.

On apprend également que le Centre d’investissement se mobilise à travers des efforts considérables en partenariat avec la préfecture et la délégation provinciale du Tourisme, afin de donner un nouveau souffle au produit touristique de la province. Plusieurs autres actions sont également menées avec, entre autres, l’ONMT et un certain nombre d’agences de voyages et promoteurs touristiques, pour renforcer le potentiel de la province en matière d’animation touristique. Ces diverses actions se sont traduites par le développement de l’éco-tourisme via la création d’un musée écologique à Boujibar, la rénovation des monuments historiques… Selon Mohamed Azerkane, d’autres actions sont en cours et visent notamment à renforcer les liaisons maritimes et aériennes de la province avec d’autres destinations.