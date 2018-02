© Copyright : DR

Kiosque360. La station balnéaire ne veut rien laisser au hasard. Malgré la croissance soutenue que connaît le secteur touristique de la ville, les professionnels et les autorités concernées entendent mettre les bouchées doubles en vue d'améliorer l'attractivité de la station balnéaire.

Agadir voit grand pour son secteur touristique. En effet, selon les statistiques du Conseil régional du toursime, la station balnéaire a enregistré une hausse à deux chiffres de ses nuitées, soit 10,63% sur les douze mois de 2017, précise Aujourd’hui Le Maroc qui évoque le sujet dans sa livraison du jour.

Une bonne dynamique, donc. Cependant, cette progression est bien relative, fait remarquer le journal, expliquant qu’Agadir arrive à peine à dépasser les performances réalisées en 2007, alors qu’on compte aujourd’hui près de 5.000 lits additionnels. Le potentiel est donc sous exploité. Le quotidien va plus loin en expliquant aussi que, malgré la tendance haussière de l’activité touristique, les retombées sur l’économie de la ville tardent à se faire sentir.

Ainsi, les professionnels estiment qu’il faut revoir la programmation des liaisons aériennes. Comment sortir Agadir de cette situation et permettre à la destination d’enregistrer de véritables retombées de l’activité touristique sur la région, s’interroge Aujourd’hui Le Maroc.

Pour le quotidien, il est important de diversifier le produit et de miser sur le tourisme de niche pour se positionner par rapport à la concurrence et créer une nouvelle marque pour se distinguer. La mise en place de ce nouveau label passe par une amélioration du cadre urbain, relève également le journal, ajoutant que la région offre aussi d’autres potentialités telles que son arrière-pays et son terroir.

Notons qu’il devient nécessaire pour chaque entreprise touristique de la région de développer plus encore la présence sur le web pour être en phase avec la communication institutionnelle mise en œuvre en faveur de la destination. Il est aussi question de renforcer la synergie entre les acteurs en vue de la création d’une nouvelle marque, d’un branding territorial spécifique et adapté.