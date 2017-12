© Copyright : DR

Le secteur du tourisme à Marrakech a enregistré une année 2017 record, avec une forte croissance du nombre des arrivées et des nuitées. Les détails en chiffres.

Pour la première fois de l’Histoire, la ville de Marrakech franchit la barre des 2 millions de touristes accueillis en une année. Le bon comportement du secteur en 2017 a permis aux opérateurs de la ville ocre d’enregistrer plus de 7 millions de nuitées, ce qui constitue également un record.

Dans le détail, et selon les chiffres du Centre régional du tourisme de Marrakech, la cité ocre a enregistré une croissance de 20% des arrivées en 2017 et de 18% des nuitées, ce qui lui a permis d’améliorer le taux d’occupation de 4 points pour passer à 56%.

Par marché, les plus fortes croissances ont été enregistrées sur l’Allemagne (+56%), la France (+19%), l’Espagne (+28%), la Scandinavie (+90%) et le marché local (+15%).

«C’est le résultat de la mobilisation des partenaires publics et privés pour la promotion de la destination (ONMT, CRT, autorités, région, ville et opérateurs) d’une part, de la présence remarquable des professionnels du tourisme Marrakchis aux manifestations touristiques importantes sur les différents marchés ainsi que leur présence de plus en plus agressive sur le web (sites bien référencés, réseaux sociaux...) d’autre part», explique-t-on au sein du CRT.