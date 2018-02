© Copyright : DR

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) vient de rendre publiques les statistiques du secteur au terme de l’année 2017.

Des hausses quasi-généralisées du nombre d'abonnés, à l’exception du segment du fixe, ont été enregistrés. Ce dernier continue en effet d’afficher un faible taux de pénétration, ne dépassant pas les 5,87% à fin 2017 avec 2,05 millions d’abonnés, un chiffre qui comprend les abonnés en mobilité restreinte.

Le mobile, en revanche, et malgré un taux de pénétration élevé (126%), a enregistré une nouvelle croissance du parc d’abonnés évaluée à 5,8%. Le Maroc comptait à fin décembre dernier 43,92 millions d’abonnés au mobile. La répartition du parc mobile, selon le mode de facturation, fait ressortir une croissance annuelle de 10,38% du parc postpayé qui a atteint 3,29 millions d'abonnés. Le parc des abonnés prépayés s’est établi à 40,62 millions abonnés à fin 2017, en hausse de 5,43% sur un an.

Au niveau de l’Internet, l’ANRT annonce une croissance de 30,1% du parc, fixe et mobile inclus, soit un total de 22,2 millions d’abonnés. Cela représente un taux de pénétration de 63,67%. Cette croissance est principalement tirée par le parc mobile qui affiche plus de 20 millions d’abonnés, soit une croissance de 31,69%. «L’Internet mobile 4G a atteint plus de 6,8 millions de clients à fin décembre 2017, contre 2,8 millions de clients à fin 2016, soit une hausse annuelle de près de 143%», précise l’ANRT. En revanche, avec la persistance du problème du dégroupage des boucles locales, le parc de l’ADSL enregistre toujours une faible évolution, passant à 1,32 million d’abonnements à fin 2017, contre 1,23 million en 2016.

Sur un autre registre, les données de la même source font ressortir un volume global des communications en hausse de 4,2% en 2017. En tout, les Marocains auront consommé l’année dernière quelque 55,2 milliards de minutes sur les réseaux du mobile.