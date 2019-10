© Copyright : DR

Kiosque360. La hausse de 0,6% des tarifs bancaires, en 2018, contraste avec la croissance moyenne de 6,7% des deux dernières années.

Contrairement à la marge d’intérêt, la marge sur commission maintient la cadence. Dans son édition du jour, L’Économiste souligne son dynamisme dans les revenus des banques, notamment les revenus issus de l’amélioration de l’équipement des clients et de la bancassurance. Justement, les prix se sont renchéris de plus de 6,7% sur les deux dernières années. En cause, les ajustements tarifaires sur les packages proposés par les banques. Selon le journal, ces tarifs ont augmenté de 32% en 2016 et de 17% en 2017. En revanche, les frais de tenue de compte et de cartes sont restés faibles.

On note cependant, précise le journal, une légère augmentation de 0,6% en 2018. Ainsi, les prix des packages se sont inscrits en baisse de 0,3%, alors que ceux des frais de tenue de compte ont baissé de 1,1%. A l'inverse, les frais de gestion de carte bancaires ont augmenté de 7,8%. Dans ce contexte, le clients semblent privilégier les packages.

Pour ce qui est du digital, les nouvelles technologies semblent tarder à se déployer, souligne le quotidien.