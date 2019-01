© Copyright : DR

Kiosque360. La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima se développe, mais les défis sont encore là, comme l’a indiqué la délégation ministérielle en visite le 19 janvier et présidée par le chef du gouvernement, qui a tenu à faire le bilan des projets réalisés ces dernières années. Les détails.

Samedi 19 janvier, une importante délégation ministérielle présidée par le chef du gouvernement a débarqué dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le but? Répondre aux nouveaux besoins de développement socio-économique de la zone, tout en profitant pour faire un petit bilan des projets réalisés ces vingt dernières années dont l’investissement global s’élève à 200 milliards de dirhams, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 janvier. Parmi les projets évoqués par Saâd-Eddine El Othmani, le mégaprojet Tanger-Med, les zones industrielles et les zones franches, les aéroports internationaux et la Ligne à grande vitesse.



Afin d’explorer les potentiels de développement de ladite région, il est important de toucher du doigt certaines problématiques comme les inégalités sectorielles qui sont en hausse sur le territoire régional, comme l’a fait remarquer le chef du gouvernement, précisant au passage que lorsque certaines zones poursuivent leur ascension sociale et économique, d’autres continuent d’afficher des taux parmi les plus faibles.



Du côté des annonces: Aziz Rabbah, ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, a déclaré que la région est destinée à accueillir d’autres projets que le gouvernement est en train d’étudier. Lesquels? Pour l’instant, pas un mot, avant d’ajouter que certains secteurs d’activités et des services sont appelés à se renforcer et améliorer leur rendement. Comme le précise le quotidien, les attentes de la population sont, selon M. Rabbah, énormes dans les différents secteurs comme la santé, l’éducation et l’emploi.