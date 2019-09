© Copyright : DR

Kiosque360. Depuis le début de l'année, les choses semblent s'accélérer dans le cadre de la réalisation de la Cité Tanger-Tech Mohammed VI. Voici quelques-unes des dernières réalisations.

Les choses sont-elles enfin en train de bouger à la cité industrielle Tange-Tech? C’est en tout cas ce que croit savoir L’Economiste qui consacre, dans son édition du lundi 23 septembre, un article à l’état d’avancement de cette cité.



La publication explique ainsi que, depuis le début de l’année, le rythme des réalisations semble s’accélérer, avec notamment la réactivation du Comité central de pilotage du projet. Ce dernier est, pour rappel, composé de plusieurs responsables de l’administration centrale, des entités de la région et des partenaires privés du chantier. Selon L’Economiste, le premier dossier ouvert depuis le début de l’année est celui de l’acquisition définitive du foncier. La même source explique que, selon la Conservation foncière, la Société d’aménagement de Tanger-Tech (SATT) vient d’acquérir auprès des Domaines un premier lot de 476 hectares. C’est là la première partie des 2.176 hectares prévus pour abriter les différentes unités de Tanger-Tech.

Par ailleurs, le journal rapporte que les premiers appels d’offres du projet ont été lancés, notamment pour équiper les premiers sites de la cité. En tout, plus de 250 millions de dirhams seraient en jeu.

Au niveau physique, l’un des signes de l'avancement du projet est la construction en cours d’une digue et d’un canal de déviation de 100 mètres. Cet ouvrage aurait d’ailleurs déjà permis d’éviter des inondations lors des dernières pluies, et même de rendre praticable la double voie destinée à desservir la zone.



Sur un autre registre, L’Economiste précise qu’une première tranche de 87 hectares est d’ores et déjà autorisée pour le lotissement, et la planification de son aménagement est déjà établie. De même, des travaux de raccordement ont récemment été menés par l’ONEE. En d’autres termes, on s’active pour que les premiers terrains soient fin prêts pour accueillir les premiers investisseurs de la cité. Une fois ces derniers installés, Tanger-Tech devrait sans nul doute connaître une toute autre dynamique, dans le sens où chaque investisseur installé renforcera l’attractivité de la cité auprès des autres.